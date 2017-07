Der er fart på boligmarkedet - især i Solrød og Vallensbæk. Foto: Boligsiden.dk

Eksplosiv stigning i hussalg

Vestegnen - 29. juli 2017 kl. 15:46 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Salget af huse i Solrød er steget med 171 procent i løbet af de seneste fem år. Også Vallensbæk ligger højt. Omvendt har stigningen i antal hussalg »kun« været på 20 procent i Brøndby.

Det viser nye tal fra Boligsiden.dk - der har foretaget en opgørelse af salget af villaer og rækkehuse i første halvår for perioden fra 2012 til 2017. Boligsiden.dk har landets mest opdaterede boligstatistikker, og modtager indberetninger direkte fra lokale ejendomsmæglere, når bolighandlerne indgås.

De nye tal illustrerer, at der er fart på boligmarkedet, og en sammenligning af salgstallene i 1. halvår 2012 med tilsvarende tal for i år viser en nærmest eksplosiv stigning i flere kommuner.

Solrød og Vallensbæk ligger klart i toppen i Søndagsavisen Vestegnens område, og begge kommuner er da også med på den landsdækkende top-10 liste.

Også Ishøj, Greve og Rødovre har en markant stigning i antallet af hushandler set over den fem-årige periode, mens Brøndby, Albertslund og Glostrup ligger i den anden ende af listen i Søndagsavisen Vestegnens område.

»Udviklingen i handelsaktiviteten i omegnskommunerne viser tydeligt, at mange finder huspriserne i København for høje, og derfor søger de længere væk fra byen. Hvor man for to år siden søgte mod Glostrup og Brøndby, vender mange blikket endnu længere ud nu, mod Solrød, Ishøj og Vallensbæk. Kommunerne ligger naturskønt og alligevel tæt på byen, og priserne ligger på et niveau, der er opnåelige for mange,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Det er hendes vurdering, at de høje priser i hovedstaden rykker ved grænsen for, hvor langt folk er villige til at flytte væk, så længe det vel at mærke er i pendlerafstand til byen. Søger man en bolig med plads til en familie og et livslangt perspektiv, får man alt andet lige mere for pengene fx på Vestegnen.

»Og som priserne skyder i vejret i disse år, er det for mange blevet en nødvendighed mere end et valg at flytte ud af byen," siger Birgit Daetz.

Selv om der er relativ stor forskel på stigningen, så ligger de fleste af kommunerne i Søndagsavisen Vestegnens område pænt sammenlignet med fx Region Hovedstaden som helhed. Det fortæller en historie om, at det i høj grad er blevet attraktivt at købe hus her i området.

I Region Hovedstaden er der i den fem-årige periode en stigning på 66 procent i antallet af solgte huse, mens stigningen på landsplan er på 61 procent. I Søndagsavisen Vestegnens område er det »kun« Albertslund, Brøndby og Glostrup, der har en mindre stigning.

Stigning i bolighandler Tallene her viser, kommune for kommune, antallet af solgte rækkehuse og villaer i 1. halvår 2012 / 1. halvår 2017 / stigningen i procent.

Albertslund: 63 / 90 / 43 %

Brøndby: 76 / 91 / 20 %

Glostrup: 43 / 63 / 47 %

Greve: 164 / 310 / 89 %

Hvidovre: 124 / 223 / 80 %

Høje-Taastrup: 129 / 231 / 79 %

Ishøj: 40 / 80 / 100 %

Rødovre: 95 / 179 / 88 %

Solrød: 76 / 206 / 171 %

Vallensbæk: 55 / 132 / 140 %

Region Hovedst. 3.615 / 5.987 / 66 %