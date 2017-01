Politi og beredskab blev kaldt til Ishøj Station kort efter kl. 9 nytårsmorgen. Foto: www.brand-ishøj.dk Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Efterlyser vidner: Har du set ung mand før togpåkørsel

Vestegnen - 01. januar 2017 kl. 17:17 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man har lagt mærke til eller har været til fest med en 20-årig ung mand nytårsnat i Ishøj-området, så vil politiet gerne høre om det, hvis der er mistanke om, at det kunne være den unge mand, der på et tidspunkt blev påkørt og dræbt af et S-tog ved Ishøj Station.

Vestegnens Politi er lige nu ved at afklare, hvad der egentlig skete forud for den tragiske ulykke. Man har muligvis fundet frem til det S-tog, som påkørte den 20-årige, men har endnu ikke fundet frem til togføreren. Man mangler også det præcise tidspunkt for påkørslen.

Politi og beredskab blev alarmeret kort efter kl. 9 nytårsdag. Det var en togfører, der kørte i det modsatte togspor, der opdagede den 20-årige mand som er fra København. Hvor længe den 20-årige har ligget ved banelegemet, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Vestegnens Politi arbejder med en teori om, at den 20-årige har befundet sig tæt ved siden af togsporene, og er blevet ramt da S-toget kørte forbi. Det er til gengæld uafklaret, hvad den unge mand foretog sig ved banelegemet - og hvad der er gået forud. Det er derfor politiet nu efterlyser eventuelle vidner, som måske har lagt mærke til den 20-årige, eller som har været sammen med ham i løbet af natten.

»Vi har ingen som helst formodninger om, at der er tale om noget kriminelt, og vi tror heller ikke, at det var selvmordsrelateret. Vi betragter det som en tragisk ulykke, men vi vil gerne have opklaret, hvad der egentlig skete,« siger Torben Wittendorff, vagtchef hos Vestegnens Politi.

De pårørende er underrettet.