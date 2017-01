Efter protest: Nu lytter politidirektøren

Der vil fortsat være »panserbasser« i Ishøj - og de øvrige kommuner på Vestegnen. Foto: THOMAS OLSEN

Vestegnen - 16. januar 2017 kl. 08:43 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg er mere rolig nu. Politidirektøren fortalte, at der vil blive tilknyttet to faste politibetjente til Ishøj - vel at mærke politifolk, som ikke bliver hevet væk til andre opgaver.«

Sådan siger Bettina Søndergaard, som sammen med Henriette Madsen forleden var til møde med politidirektør Kim Christiansen, Vestegnens Politi.

De to engagerede Ishøj-borgere startede for nogle måneder siden en underskriftindsamling via Facebook-gruppen »Vores Ishøj«, da der gik rygter om, at Vestegnens Politi helt ville nedlægge lokalpolitiet. Mange hundrede borgere skrev under, og det klare budskab om at bevare lokalpolitiet i Ishøj blev efterfølgende sendt til både politidirektøren i Vestegnens Politi, til rigspolitichefen og til justitsministeren.

Forleden var Bettina Søndergaard og Henriette Madsen inviteret til møde hos politidirektør Kim Christiansen på politigården i Albertslund.

»Det var et fint og oplysende møde, hvor politidirektøren forklarede situationen og hvad der skal ske. Han var rimelig konkret i sin udmelding. Jeg blev beroliget,« siger Bettina Søndergaard.

Hun hæfter sig ved dels, at to faste politibetjente tilknyttes Ishøj, dels at det øvrige lokalpolitiarbejde fastholdes.

»På mødet blev der også talt om, at lokalpolitiet er meget andet end lige de kendte betjentes ansigter. At der er meget bagvedliggende politiarbejde - fx samarbejde med ssp og gadeplansmedarbejdere - som den almindelige borger ikke ser i hverdagen. Der er det de kendte betjentes ansigter, som borgerne forbinder med om der er politi på arbejde i byen eller ej, men der foregår også lokalpolitiarbejde på andre planer,« siger Bettina Søndergaard efter mødet.