Efter fodboldkamp: Politiet efterforsker flere voldssager

Efter fodboldkampen søndag den 6. august på Brøndby Stadion mellem Brøndby IF og FC København efterforsker Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om vold mod en kontrollør, 22 tilfælde af vold mod politifolk samt overtrædelser for at besidde narkotika, bruge kasteskyts, våbenbesiddelse og for at maskere sig.