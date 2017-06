Ishøj Kommune har tidligere modtaget en pris for at have anlagt naturbevægelsesstier for børnehavebørn - hvor der er tænkt på tværs af kommunale enheder. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Dyster om at blive friluftskommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dyster om at blive friluftskommune

Vestegnen - 21. juni 2017 kl. 11:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj og Vallensbæk er blandt de ti kommuner, som skal dyste om at blive udnævnt til Danmarks Friluftskommune 2017. Udover den fornemme titel får den vindende kommune 250.000 kroner til at realisere nogle af planerne for at forbedre borgernes friluftsmuligheder.

Det er Friluftsrådet der afholder konkurrencen, hvor kommuner skal fremlægge planer eller gennemføre initiativer til glæde for borgernes aktive friluftsliv ud fra et årligt tema. Der bliver hård konkurrence i år:

»Vi skal gennemgå ansøgningerne grundigt i de kommende uger, men umiddelbart er der rigtig mange flotte og interessante ansøgninger med spændende projekter i kommunerne. Der er ingen tvivl om, at de ti deltagende kommuner har lagt mange kræfter i planlægningen og forvaltningen af friluftsliv, Men nu vil juryen se nærmere på at beslutte, hvilken kommune der er bedst til at tænke friluftsliv på tværs af forvaltningerne,« siger Thomas Bach fra Friluftsrådets bestyrelse, der er formand for dommerkomitéen.

I år er der også en særlig »juryens særpris« på 50.000 kroner til en god ide eller en særlig god måde at gennemføre en ide på.

Temaet for konkurrencen i år er »Friluftsliv på tværs - samarbejde og partnerskaber« og det har Friluftsrådet valgt fordi friluftsliv er et oplagt område til at skabe samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger. Friluftsliv er nemlig både relevant i forhold til kommunens sundhedsopgaver, børn og unge, skole, ældre, erhverv, kultur og fritid, miljø og natur, trafik mv., og et tværfagligt blik på friluftsliv kan skabe synergi til glæde for kommunens borgere i alle aldre.

»Med det tema ønsker vi at sætte fokus på, at friluftsliv netop er et af de områder, hvor det giver mening at tænke på tværs for at skabe noget, der kommer flest mulig af kommunens borgere, foreninger og institutioner til gode. Der er mange synergier og vi vil præmiere dem, der formår at tænke i partnerskaber på tværs af for eksempel forskellige forvaltninger eller samarbejde med forskellige foreninger,« siger Thomas Bach.