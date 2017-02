Hver søndag eftermiddag kan børn i alderen 8-13 år dykke i Pilehaveskolens svømmehal med Vallensbæk Sportsdykkerklub. Tilmelding til holdet sker ved henvendelse til dykkerklubben. Foto: Kim Matthäi Leland

Dykning giver børnene ro

Vestegnen - 19. februar 2017 kl. 11:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vallensbæk Sportsdykkerklub har startet et hold med snorkel-dykning for børn - både med og uden diagnoser.

»At være nede under vandet giver en ro i sindet og samler tankerne. Og det er der mange børn - både dem, der har udfordringer, og dem, der ikke har udfordringer - som har brug for,« fortæller Christian Normand fra Vallensbæk Sportsdykkerklub.

Christians egen datter er en af dem med udfordringer, og han fandt ud af, at dykning gjorde noget godt for hende. Det skulle flere have glæde af, og derfor tog han initiativ til et børnehold med snorkel-dykning. Men uanset om man har en diagnose som fx ADHD eller ej, så er alle børn i alderen cirka 8-13 år velkomne på holdet.

Nogle af børnene opfører sig helt hjemmevant og får hurtigt iført sig svømmefødder og dykkermaske - andre er lidt mere forsigtige og vil gerne have mor eller far med i vandet. Og det er helt ok.

Øvelserne er de samme, som man almindeligvis bruger til snorkel-dykning.

»Det er øvelser, som gør, at det er nemmere at komme ned på bunden, så du kan være nede på bunden i længere tid uden at bruge kræfter,« forklarer Christian.

På børnenes præmisser

Der findes en lang række hjælpemidler, som kan bruges til at træne dykning.

»Blandt andet har vi nogle ringe, som man svømmer igennem. Ved at sætte flere efter hinanden, så bliver børnene og de voksne trænet til, at de kan svømme længere og længere,« fortæller Christian.

Selv om nogle børn med diagnoser eller andre udfordringer kan have svært ved at få venner og agere i sociale sammenhænge, så gør Christian meget ud af, at alle træner sammen - og det fungerer rigtig fint.

»Nogle kommer hver gang - andre kommer, når de har overskud til det. Det vigtige er, at de har det sjovt - og har det sjovt med hinanden,« siger Christian Normand.

Christian finder hurtigt ud af, hvad de forskellige børn magter og tilpasser øvelserne derefter. Han lader dem for eksempel vælge, om de vil lave øvelserne med eller uden snorkel, og de bliver hele tiden bedre.

»De arbejder sig videre, så godt de kan - når de kan. Så det er træning på børnenes præmisser,« siger han.

Træner søndag

Snorkeldykkerholdet for børn træner søndag eftermiddag i Pilehaveskolens svømmehal efter den offentlige åbningstid.

Hvis man har et barn, der er interesseret i at gå på holdet, så kan man kontakte Christian Normand på telefon 5376 2125 eller på mail: chrnor29@gmail.com

På www.vallensbaek.dk/dykning kan man se en video om snorkeldykkerholdet.