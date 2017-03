Iværksætterkonsulent Gitte Grahndin oplever en stigende interesse for at starte egen virksomhed.

Drømmen om at starte selv

Vestegnen - 07. marts 2017 kl. 07:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Interessen for at gøre drøm til virkelighed og få sin egen virksomhed er stigende i Ishøj. Over 150 iværksættere har i løbet af 2016 været forbi Ishøj Kommunes iværksætterkonsulent Gitte Grahndin til gratis og uformel vejledning i at starte egen virksomhed.

I Ishøj By Center på etage 2, lige ved siden af lægecenteret, finder iværksætterne vej til iværksætterkonsulent Gitte Grahndin. I løbet af 2016 har hun vejledt folk i at gøre deres drøm om at blive selvstændig til virkelighed i så forskellige brancher som eksempelvis zoneterapeuter, autoværksted, produktion og udvikling af eget design, til hjemmepleje og rengøring, og it-programmering.

Iværksætter Ishøj åbnede som et nyt tilbud i maj 2015, og det år fik iværksætterkonsulenten talt med 59 potentielle iværksættere.

»Det bedste er, når folk får os anbefalet af deres venner. På den måde bliver det afmystificeret, hvad det er, jeg kan hjælpe med som iværksætterkonsulent,« forklarer Gitte Grahndin, der er rigtig glad for, at folk anbefaler hende videre, så hun kan komme i kontakt med flest mulige. I løbet af de første par måneder af 2017 har der været 35 til vejledning.

Det er også mange forskellige typer, som kommer forbi Iværksætter Ishøj - fra helt unge under 18 år, der går med planer, som rækker ud over deres skolegang, til seniorerne, der nu har tid og gerne vil forfølge en gammel drøm. Ingen idé er for lille til, at man kan komme forbi hos Iværksætter Ishøj.

Iværksættervejledningen er ganske gratis og tager oftest en times tid. Gitte Grahndin forklarer, at hun altid tager udgangspunkt i den enkelte iværksætters situation. Hvad er deres ønsker, hvilke behov har de, og kan der være nogle af de mange kurser, som Iværksætter Ishøj afholder, som den nye iværksætter skal deltage på.

»Derefter taler vi sammen om, hvad deres idé går ud på, hvordan vi kan styrke og udvikle på deres idé, og vi drøfter deres forretningsmodel og tanker igennem,« forklarer iværksætterkonsulenten. Der bliver også talt om, hvor de potentielle kunder er, og om prisfastsættelse og markedsføring.

En del af iværksætterkonsulentens vejledning kommer også ind på, hvordan potentielle nye selvstændige kan tage det økonomiske spring uden sikkerhedsnet. Ofte bliver der spurgt, hvordan man kan tage springet fra ledighed til at være selvstændig.

»Sammen finder vi en måde, hvormed drømmen kan blive til en virksomhed,« forklarer Gitte Grahndin.

For at flest mulige kan komme til vejledning, har Gitte Grahndin ekstra længe åbent for iværksættervejledningen en gang om måneden. Næste gang bliver den 30. marts fra klokken 16-19, hvor alle kan komme forbi hos Iværksætter Ishøj i Ishøj By Center. Her er der også mulighed for at møde andre og dele sine erfaringer. Alle er også velkomne til at kontakte Gitte på telefon 43 57 72 56 og aftale et nærmere møde.