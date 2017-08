Send til din ven. X Artiklen: Drift af fællesantenne er tæt på at være normal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drift af fællesantenne er tæt på at være normal

Vestegnen - 09. august 2017 kl. 15:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Driften af Ishøj Fællesantenne nærmer sig et normalt niveau. Der er dog stadig flere borgere, som oplever problemer med ustabile forbindelser, men langt de fleste skyldes forhold udenfor Ishøj Fællesantenne.

I denne uge blev der på byrådsmødet gjort status på to måneder med Kabelplus som administrator af Ishøj Fællesantenne.

»Kabelplus har ifølge kontrakten 60 arbejdsdage til at opnå normal drift. Det er den 24. august. Derfor tager vi først på byrådsmødet i september stilling til, om Kabelplus skal fortsætte som administrator af Ishøj Fællesantenne. Status lige nu er, at det, efter en kaotisk start, ser meget bedre ud, selvom der stadig er en del borgere, som oplever ustabile forbindelser. Kabelplus leverer nu generelt et stabilt signal frem til første stik i hus eller lejlighed, og det går også den rigtige vej i forhold til kvaliteten af kundeservice,« siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Der er dog stadig et stort boligområde i Ishøj, hvor borgerne er langt fra en oplevelse af stabil drift.

»Der er desværre mange problemer i især Vildtbanegårds afdeling 1, 2 og 3. Nogle af problemerne var der også før Kabelplus overtog, men de er blevet forværret af, at Kabelplus' signal, der er i en bedre kvalitet end tidligere, også samtidig er mere følsomt. Det stiller større krav til husinstallationerne, og der er desværre konstateret mange fejl på både kabler og stik i Vildtbanegård. Boligforeningen ejer selv bygningernes antennekabler. Så selvom Kabelplus er forpligtet til at opgradere nettet, så gælder det ikke en opgradering i forhold til fejlinstallationer. Derfor kan vi først pålægge Kabelplus at garantere normal drift i Vildtbanegård, når der er rettet op på fejlene i installationen. Vi arbejder på at finde løsninger på problemerne i samarbejde med boligforeningen og Kabelplus,« fortæller borgmesteren.

Teknikere fra Kabelplus har siden mandag den 7. august være i gang med at gennemgå installationerne for at finde ud af, hvad der er af mulige løsninger.

Ustabilt wifi

Ifølge kommunens eksterne rådgiver Netplan er der også mange, der oplever problemer med kvaliteten af deres trådløse forbindelse, men det skyldes forhold, som ligger udenfor Ishøj Fællesantenne. Kabelplus er forpligtet til at have modemmer, der kan levere wifi efter de nyeste standarder. Dog kan Kabelplus, som alle andre udbydere af internet, kun give en garanti for hastigheden ind til stikket i kundens væg, fordi naboers wifi og lokale forhold i boligen er afgørende for, hvor god wifi-forbindelsen er.

Efter Kabelplus overtog den 1. juni, er der sket en stigning i antallet af borgere, der har valgt at få internet via Ishøj Fællesantenne og også flere, der har opgraderet deres internetforbindelse til en højere hastighed. Der er mange flere husstande, der har valgt at koble computere og andre enheder på wifi. Alt dette har betydet, at der generelt er en større belastning på wifi end før 1. juni.

»Derfor har vi bedt Kabelplus om at lave en vejledning til, hvad man selv, naboer og boligforeningen i fællesskab kan gøre for at forbedre wifi. Det vil forhåbentlig kunne gøre en stor forskel,« siger borgmester Ole Bjørstorp.

Ishøj Kommune vil fortsat føre tæt tilsyn med udviklingen både i forhold til drift og kundeservice ved ugentlige statusmøder. Lige nu er der fx cirka 500 sager, der skal håndteres af en tekniker. Det er for meget og skal bringes ned, lyder vurderingen fra kommunen. Kabelplus er forpligtet til løbende at dokumentere, at de lever op til de fastsatte mål for kvaliteten.

Guiden til wifi er tilgængelig på Kabelplus' hjemmeside www.kabelplus.dk/kundeservice.