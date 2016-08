Dramatisk: Forsøgte at røve værditransport

Vestegnens Politi bekræfter, at der for ganske nyligt har været et forsøg på væbnet røveri mod en værditransport på Hvidovrevej i Hvidovre. Politiet er nu travlt optaget af undersøgelser og efterforskning, og af samme årsag er oplysningerne endnu sparsomme.

Vestegnens Politi fik anmeldelsen kl. 10.37. Chaufføren på en værditransport skulle fylde penge i en hæveautomat på Hvidovrevej 338. I den forbindelse brugte to bevæbnede gerningsmænd en bil og en palle som rambuk for at komme ind i området, hvor chaufføren var, hvorefter de truede chaufføren til at udlevere penge. De fik dog ingen penge, idet chaufføren ikke var i stand til at komme til pengene.