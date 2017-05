Dommens dag i sag om sex-overgreb på nettet

En 70-årig mand fra Brøndby Strand får tirsdag i Retten i Glostrup sin dom i en usædvanlig sag om sex-overgreb på børn. Den 70-årige mand er anklaget for via nettet at have bestilt og betalt for sex-overgreb af filippinske børn.