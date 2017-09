Retten i Glostrup har kendt en 27-årig mand skyldig i overlagt drab. Foto: Bjørn Armbjørn

Dømt til forvaring: Det var overlagt drab på politibetjent

Vestegnen - 15. september 2017 kl. 14:45 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en planlagt handling med hensigt om at dræbe en tilfældig politibetjent, da en 27-årig mand i december sidste år skød den 43-årige politibetjent og hundefører Jesper Jul fra Solrød, ved politigården i Albertslund.

Det slog Retten i Glostrup fast fredag formiddag, hvor den 27-årige mand blev kendt skyldig i manddrab. Det var et enigt nævningeting, der kendte den 27-årige mand skyldig, og mente, at drabet var motiveret i den 27-åriges årelange generelle aversion mod politiet.

Nu har Retten i Glostrup dømt den 27-årige mand forvaring på ubestemt tid. Den 27-årige mand har anket dommen på stedet. En mentalundersøgelse, fremlagt af anklageren, viser, at den 27-årige mand hverken var sindssyg på gerningstidspunktet eller påvirket af stoffer. Han lider til gengæld af en personlighedsforstyrrelse, hvor han udviser grov ligegyldighed over for andres følelses. Han er manipulerende og beregnende, og der er manglende evne til at føle skyld. Derfor anbefales i mentalundersøgelsen en forvaringsdom, da han vurderes til at være til varig fare. Anklagemyndigheden krævede dog i stedet en fængselsstraf på 16 år for forbrydelsen. Mandens forsvarer talte for en fængselsstraf på 14 år. Det er altså endt med, at Retten i Glostrup har idømt manden forvaring på ubestemt tid. Dommere og nævninger var enige om, at straffen – hvis den skulle være tidsbestemt - burde være fængsel i 16 år.

Der blev lagt vægt på, at der var tale om et planlagt og kynisk drab, der nærmest havde karakter af likvidering, og at offeret var en helt tilfældig politimand, der ikke havde haft nogen form for personlig kontakt med tiltalte.

Imidlertid blev resultatet af dommen forvaring, idet der blev afgivet 8 stemmer for forvaring og kun 4 stemmer for at idømme almindelig straf.

Retten tilsidesatte på en lang række punkter den 27-åriges egen forklaring, blandt andet om, at han ikke havde til hensigt at dræbe den 43-årige politimand.

I retten forklarede den 27-årige, at tyveriet af drabsvåbnet skete impulsivt, i forbindelse med han onsdag den 5. december 2016 var til skydetræning i Rødovre Skytteforening. Han tog pistolen med, fordi han var fascineret af våben og fordi han var frustreret over, at han i februar 2016 havde fået afslag på såkaldt bæretilladelse.

Den 27-årige har også forklaret, at han stort set med det samme fortrød og ville af med pistolen igen, og at han havde haft en plan om at aflevere den til politiet, først inde i København på Station City og siden ved politigården i Albertslund, da han om natten havde været derude. Imidlertid turde han ikke aflevere den, fordi han frygtede, at politiet ville skyde ham, når de så ham med en pistol, fortalte den 27-årige.

Efter at have tilbragt natten i en park i Glostrup var han træt og frustreret, og han bebrejdede i sit hoved politiet den situation, han befandt sig i. Han tog igen til politistationen i Albertslund for at konfrontere politiet, ved at skyde en politibetjent. Den 27-årige ville kun skyde én gang, og han ville ramme politibetjenten i brystet eller ryggen, fordi han forventede, at alle politifolk bar skudsikker vest. Han var 100 procent sikker på at ramme, hvor han sigtede, for han er en god skytte. Han havde ikke overvejet den mulighed, at betjenten kunne dø af skuddet. Han troede heller ikke, at en pistol kaliber 22 var farlig på en afstand af cirka 6 meter, lød det i den 27-åriges forklaring.

Retten i Glostrup siger i sin kendelse, at den 27-årige om morgenen den 6. december 2016 - efter at have været i Glostrup - igen tog hen til politigården i Albertslund, hvor han tog pistolen op fra en plastikpose og med pistolen i hånden gik hen til en hundepatruljevogn, der var parkeret på toppen af rampen ned til politiets parkeringskælder. Politiassistent Jesper Jul stod nedenfor patruljevognen med ryggen til patruljevognen og til den 27-årige.

Den 27-årige gik hen langs siden af patruljevognen og affyrede på en afstand af højst seks meter et skud mod politiassistenten, der straks faldt om.

Den 27-årige løb fra stedet straks efter skuddet. Han blev 40 minutter senere anholdt på Husby Allé i Taastrup.

Den 27-årige har under retssagen gjort gældende, at han ikke havde forsæt til at dræbe politiassistenten. Det har Retten i Glostrup dog tilsidesat.

Retten har blandt andet lagt vægt på, at den 27-årige tilbage i november 2012 gik ind i ekspeditionen på politigården i Albertslund og skød på en politibetjent med en hardballpistol og derefter truede en anden politibetjent. Den 27-årige har forklaret, at det var en rykker for betaling af en bøde, der dengang »fik bægeret til at flyde over«.

Retten har også lagt vægt på, at den 27-årige trænede intensivt i Rødovre Skytteforening i månederne op til den 6. december.

Den 27-åriges forklaring om, at han ville af med pistolen, blev også tilsidesat af retten. I sin kendelse siger Retten i Glostrup blandt andet:

»Da tiltalte den 5. december 2016 stjal pistolen, blev det stort set straks opdaget af skytteforeningen. Udover at informere politiet forsøgte de fra foreningen gentagne gange at få kontakt med tiltalte over telefon, og de tog endda hjem til hans mors adresse, hvor tiltalte da boede, og talte med hans mor.

Teleoplysningerne for tiltaltes telefon viser opkaldsforsøg fra skytteforeningen kl. 21.21, kl. 21.22, hvor der tilsyneladende indtales besked på telefonsvarer, kl. 21.31 og igen kl. 21.38 og kl. 22.43, hvor der påny indtales en besked. Derudover ses der kl. 22.10 et opkald fra tiltaltes mor, der tilsyneladende indtalte en besked på telefonsvareren, og kl. 23.18 ringede tiltaltes mor, og der var en samtale på 49 sekunder.

I forhold til tiltaltes forklaring om betænkelighederne ved at aflevere pistolen til politiet må således konkluderes, at tiltalte havde haft rig mulighed for at aflevere pistolen til skytteforeningen, i hvilken forbindelse han ikke risikerede at blive skudt, og han havde også på anden vis, for eksempel ved at smide den i havnen eller en sø, risikofrit kunnet skaffe sig af med pistolen.«

Endelig har retten også lagt vægt på, at den 27-årige har foretaget en række søgninger på nettet, hvor det fremgår, at han blandt andet har interesseret sig for emner som seriemordere, håndvåben, herunder den 8. august 2016 for »caliber 22 killer« og ved middagstid den 5. december 2016, dagen før skudepisoden, under søgeoverskriften »FBI files cop killer« så en film, hvor en mand sneg sig ind på en politibetjent, der sad i en patruljevogn, og dræbte ham ved skud med en pistol.

