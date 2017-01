Seks unge fra Hvidovre er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for blandt andet at overfalde en 15-årig, der havde udklædt sig som »klovn« og havde skræmt den enes mor. Foto: Bjørn Armbjørn

Dømt for vold mod »klovn« i Hvidovre

Vestegnen - 13. januar 2017 kl. 16:29 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks unge mænd i alderen fra 15 til 19 år er blevet dømt for vold mod to unge mænd på 14 og 15 år. Baggrunden for volden var, at den 15-årige havde klædt sig ud som »klovn« og havde skræmt den enes mor.

Den 15-årige havde på et tidspunkt optrådt som »klovn« og i den forbindelse skræmt en kvinde i Hvidovre. Hun er mor til en af de seks unge, som en oktoberaften gik sammen i Hvidovre. De seks unge mødte tilfældigt den 15-årige »klovn«, der gik sammen med en 14-årig kammerat i kvarteret ved Rosenhøj og Spurvegården i Hvidovre. De vidste godt, at det var den 15-årige, der havde skræmt den enes mor, og det fik de seks unge til at overfalde den 14-årige og den 15-årige.

Det gik først og fremmest ud over den 15-årige »klovn«, der blev slået og sparket. Hverken den 14-årige eller den 15-årige kom dog alvorligt tilskade.

Efterfølgende var de seks unge godt klar over, at de var gået over stregen, og de kontaktede selv Vestegnens Politi. Retten i Glostrup takserede overfaldet til 30 dages betinget fængsel for alle seks unge.