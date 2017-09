Retten i Glostrup har kendt en 38-årig mand skyldig i omfattende bedragerier. Dommen er dog anket til Østre Landsret. Foto: Bjørn Armbjørn

Dømt for million-svindel med kyllingekød

Vestegnen - 11. september 2017 kl. 17:32 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 38-årig mand er mandag i Retten i Glostrup idømt fængsel i tre år og seks måneder for bedrageri af særlig grov beskaffenhed og grov momssvig for et samlet beløb på cirka 20 millioner kroner. Desuden blev den 38-årige idømt en tillægsbøde på 20 millioner kroner.

Det oplyser Retten i Glostrup.

Den 38-årige mand nægter sig skyldig og ankede dommen på stedet.

Retten i Glostrup fandt det bevist, at bedrageriet fandt sted i en periode fra begyndelsen af 2015 til 12. januar 2016 i to selskaber, som den 38-årige var direktør og eneanpartshaver i.

Selskaberne handlede primært med importeret kyllingekød, der blev importeret momsfrit fra EU og videresolgt i Danmark med moms, og retten fandt det bevist, at en række af handlerne med systematisk underfakturering havde karakter af såkaldt »momskarruselsvig«.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på størrelsen af den samlede momsunddragelse, at den 38-årige groft havde misbrugt momsregistreringen og reglerne om opkrævning af moms på statens vegne, og at han kort tid efter konkursen i det første selskab indtrådte som direktør i det andet selskab og fortsatte handelen med fødevarer, herunder med import fra EU, uden at angive og betale skyldig moms.

Den 38-årige blev endvidere i fem år frakendt retten til at drive selvstændig virksomhed med handel med import af fødevarer og til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Den 38-årige blev endelig dømt til at betale erstatning til Skat med 22,4 millioner kroner.

I forbindelse med efterforskningen af sagen oplyste politiet, at man foretog en række ransagninger. Det skete på i alt fire adresser - blandt andet i Rødovre. Det var Vestegnens Politi, der forestod efterforskningen, og det er anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi, der har ført sagen ved Retten i Glostrup.

Den 38-årige mand vil frikendes for anklagerne, og det bliver nu op til Østre Landsret at komme med en endelig afgørelse.