Otte mænd har fået dom for vold på et vidne foran Retten i Glostrup.

Dømt for groft overfald på vidne

Overfaldet fandt sted tirsdag den 20. juni om formiddagen foran Retten i Glostrup. En mand, der var vidne i en sag, blev udsat for vold med slag og spark, også efter han var kommet ned at ligge.

Under retssagen i den forløbne uge, var de otte mænd anklaget for grov vold og vidnetrusler.

De otte mænd erkendte at have været til stede. To nægtede at have medvirket til vold, og de øvrige nægtede sig skyldige i grov vold og vidnetrusler.