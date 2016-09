Fem unge mænd er i Retten i Glostrup blevet dømt skyldige i et brandattentat mod et rækkehus i Hvidovre. Foto: Bjørn Armbjørn

Dømt for brand-attentat

Vestegnen - 09. september 2016 kl. 13:18 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem unge mænd er fredag i Retten i Glostrup blevet dømt for et brandattentat mod et rækkehus i Hvidovre tilbage i december 2015. Fire ud af de fem nægter at kende noget til sagen.

En 20-årig mand blev straffet med fængsel i tre år og seks måneder, mens de fire øvrige - der er i alderen fra 17-19 år - fik domme på mellem to år og seks måneder, og to år og ti måneders fængsel.

Den 19-årige har erkendt, og modtog dommen. Den 20-årige ankede sin dom på stedet, hvilket to af de øvrige også gjorde. Det bliver dermed Østre Landsret, der skal foretage den endelige afgørelse i sagen. En af de dømte tog betænkningstid med henblik på at anke.

Alle fem mænd skal fortsat være varetægtsfængslede, besluttede Retten i Glostrup.

Den alvorlige sag er en udløber af en anden sag, hvor to unge blev truet til at gennemføre et væbnet bankrøveri i Hvidovre.

I huset var tre voksne og et barn De fem mænd var tiltalt for med brandbomber at forsøge at sætte ild til rækkehuset i Avedøre Stationsby, hvor den ene af bankrøvernes mor boede. Først blev vinduerne knust på begge sider af huset, og efterfølgende blev der kastet tre brandbomber ind. I huset befandt sig tre voksne og et ti-årigt barn.

Udgangspunktet var et bankrøveri på Hvidovrevej tilbage i november 2015. To unge mænd truede sig, med en pistol og en skruetrækker, til et større beløb i kontanter. Det lykkedes meget hurtigt for Vestegnens Politi at få anholdt de to unge bankrøvere, og at få fingrene i en stor del af udbyttet på godt 100.000 kroner. Begge er senere blevet dømt for røveriet.

Det var efterforskningen af bankrøveriet, der satte Vestegnens Politi på sporet af, at der kunne være andre end de to bankrøvere involveret.

Mistanken rettede sig mod tre unge mænd. I maj i år blev de i Retten i Glostrup idømt hårde fængselsstraffe for at have tvunget de to unge til at begå bankrøveriet mod Danske Bank i Hvidovre. To af de tre blev desuden fundet skyldige i afpresning og trusler, dels mod den ene bankrøver og dels mod et familiemedlem, angiveligt for at få fat i en del af udbyttet fra bankrøveriet. Alle tre ankede på stedet, og sagen skal derfor afgøres af Østre Landsret senere i år.

Den ene af disse tre unge mænd - en 20-årig mand - er nu også dømt for at have forsøgt at sætte ild til huset i Avedøre Stationsby i Hvidovre, sammen med de fire andre mænd.

Forsøget på brandstiftelse skete en aften i december 2015. Efter der var knust vinduer på begge sider af huset, blev der kastet tre brandbomber ind i huset. Der var tale om tre glasflasker, som indeholdt benzin og som havde tændte væger. Det blev dog ved et forsøg, alene fordi benzinen ikke blev antændt.

Det var en enig Glostrup Ret, der dømte de fem mænd skyldige i brandattentatet. Retten lagde blandt andet vægt på dna-fund på gerningsstedet og på aflytninger af de involverede.

Under sagen forklarede fire ud af de fem mænd, at de intet kendte til brandattentatet. Og den 19-årige mand, der altså modtog sin dom, forklarede, at han var alene om at gennemføre forsøget på at sætte ild til rækkehuset.

Både politi og anklagemyndighed har set meget alvorligt på hele sagsforløbet, og Vestegnens Politi har gennemført en meget omfattende efterforskning.

