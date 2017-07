En 36-årig albansk mand er blevet dømt for en såkaldt hadforbrydelse i et tog ved Høje Taastrup Station.

Artiklen: Dømt for at spytte på homoseksuel mand i S-tog

Dømt for at spytte på homoseksuel mand i S-tog

En 36-årig albansk mand er onsdag i Retten i Glostrup blevet idømt 80 dages fængsel for vold mod en homoseksuel mand under en togtur tidligere i juli måned.

Volden skete, da den albanske mand så to unge homoseksuelle mænd udveksle et kindkys ombord på et tog mod Høje Taastrup Station ved 18-tiden den 6. juli 2017.

»Jeg er meget tilfreds med, at retten har valgt at udmåle en relativ hård straf under henvisning til, at volden skete på grund af de unge mænds seksualitet,« siger anklager Rebekka Tellerup Have fra anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.