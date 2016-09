En 25-årig mand er i Retten i Glostrup blevet kendt skyldig i at have forsøgt at pudse sin hund på to politifolk under en anholdelse på Avedøre Station. Foto: Bjørn Armbjørn

Dømt for at pudse hund på politiet

Kort tid efter fik politiet kontakt til manden på Avedøre Station, og han blev anholdt. I Retten i Glostrup var han tiltalt for at have beordret sin hund til at angribe de to politifolk, så den ene politibetjent så sig nødsaget til at skyde hunden. Det fik, ifølge anklagen, manden til at råbe dødstrusler efter de to politifolk.