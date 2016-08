En 30-årig kvinde fra Vallensbæk er blevet dømt for at have vidnet falsk i Retten i Glostrup. Hendes 42-årige samlever blev dømt for at have medvirket. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Dømt for at lyve

Vestegnen - 31. august 2016

En 30-årig kvinde fra Vallensbæk er i Retten i Glostrup blevet idømt 60 dages betinget fængsel for at afgive falsk vidneforklaring i en voldssag mod sin 42-årige samlever. Han fik en dom på 60 dages ubetinget fængsel, for at have medvirket til hendes falske forklaring.

Begge nægtede sig skyldige, men de modtog begge dommen i Retten i Glostrup.

Sagen om falsk forklaring i retten er udløber af en voldssag mod den nu 42-årige mand. Han blev i foråret 2015 dømt skyldig i grov vold mod en dengang 13-årig pige, som han er i familie med. Der opstod en eller anden form for uoverensstemmelse, som fik manden til at tage halsgreb på pigen, trampe på hende og give hende et knytnæveslag i maven. Volden fandt sted i sommeren 2014 i Vallensbæk.

Den 42-årige mand blev i Retten i Glostrup kendt skyldig i grov vold og fik en straf på fire måneders fængsel. Manden ankede dommen til Østre Landsret, som dog stadfæstede byrettens afgørelse.

I forbindelse med retssagen i både Glostrup Ret og Østre Landsret valgte mandens samlever at afgive vidneforklaring - det er man ikke tvunget til, når det drejer sig om en parts nærmeste.

Mens en anklaget person ikke har pligt til at fortælle sandheden, så må man som vidne ikke lyve. I dette tilfælde afgav både manden og kvinden forklaringer, som var meget samstemmende, og som virkede utroværdige og til at være opfundet til lejligheden. Deres forklaringer var samtidig langt fra den forklaring, som den 13-årige pige havde givet.

Både Retten i Glostrup og Østre Landsret tilsidesatte manden og kvindens forklaringer, og dømte altså manden skyldig i grov vold.

Da to retsinstanser således havde »kasseret« deres næsten samstemmende forklaringer, valgte anklagemyndigheden efterfølgende at tiltale den 30-årige kvinde for at have vidnet falsk - og det er hun nu dømt for, ligesom hendes samlever er dømt for at have medvirket ved at aftale med hende, hvad hun skulle forklare.

Hverken manden eller kvinden ønskede at udtale sig i retten.

»Vidneforklaringer for retten er afgørende for domstolenes muligheder for at træffe rigtige afgørelser. Er du berettiget til at nægte at afgive forklaring, fx fordi din kæreste er tiltalt, men vælger du at gøre det alligevel, skal du tale sandt. Ellers er det strafbart. Og selv om du som tiltalt ikke har pligt til at tale sandt, så er det altså strafbart, hvis du aftaler med et vidne i sagen, at han eller hun skal sige noget, der ikke er sandt,« siger anklagerfuldmægtig Viktoria Egsgaard i en kommentar til dommen.