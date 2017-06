Retten i Glostrup har dømt en 32-årig mand fra Cameroun skyldig i hæleri med penge. Han har under hele sagen nægtet sig skyldig. Foto: Bjørn Armbjørn

Dømt: Åbnede sin konto for kriminelle penge

Vestegnen - 21. juni 2017 kl. 10:32 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 32-årig mand med bopæl i Albertslund er i Retten i Glostrup blevet dømt for hæleri med penge - forstået på den måde, at han åbnede sin konto for penge, som stammede fra kriminalitet.

Den 32-årige mand, der er fra Cameroun og kom til Vestegnen for at studere, har under hele sagen nægtet sig skyldig, og han ankede dommen på stedet.

Den 32-årige mand er dømt for 38 forhold i perioden fra 2014 til 2016. Samlet er der tale om et beløb på cirka 750.000 kroner - og et forsøg på 130.000 kroner, som dog blev bremset af banken.

Den 32-årige er dømt for, at kriminelle rundt om i verden kunne bruge hans konto. Det kunne fx være folk, der betalte for varer, som aldrig dukkede op. Når pengene så kom ind på kontoen, blev de enten videreoverført, eller hævet og sendt videre som kontantbeløb. Under efterforskningen af sagen er det endnu ikke lykkedes at finde frem til bagmændene, men der er kommet anmeldelser fra folk fra både Tyskland og Polen og andre dele af verden, som er blevet snydt.

Disse anmeldelser har sammen med indberetninger fra bankerne om unormal aktivitet ført til, at man begyndte at interessere sig for den 32-årige mand. Under sagen kom det frem, at han havde et unormalt højt forbrug for en studerende.

Selv om den 32-årige mand nægtede sig skyldig, så troede Retten i Glostrup ikke på hans forklaringer. Han blev kendt skyldig i hæleri med penge og fik en dom på et år og tre måneders fængsel, samt udvisning. En dom, som han altså ankede på stedet, og det bliver op til Østre Landsret at tage den endelige afgørelse.

Den 32-årige mand blev anholdt i januar og varetægtsfængslet. Retten i Glostrup bestemte, at den 32-årige fortsat skal være varetægtsfængslet.