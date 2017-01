En 17-årige pige har fået dom for at have krænket en tidligere veninde ved at dele intime billeder af hende på nettet. Foto: Bjørn Armbjørn

Dømt: 17-årig delte intime billeder af veninde

Vestegnen - 20. januar 2017 kl. 16:49 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 17-årig pige fra Vestegnen er i Retten i Glostrup blevet idømt 10 dages betinget fængsel - og dermed en plet på straffeattesten - for at have delt tre intime billeder af en 15-årig pige fra Albertslund, som hun tidligere var veninde med.

Videregivelsen af de tre billeder, hvor den 15-årige pige var halvnøgen, skete efter de to veninder var blevet uvenner.

Den 17-årige pige havde modtaget de to billeder fra den 15-årige på det sociale medie Snapchat, og det tredje billede havde den 17-årige selv optaget. Alle tre billeder blev delt i en lukket Facebook-gruppe. På billederne kunne den 15-årige pige genkendes.

Den 15-årige pige blev på et tidspunkt opmærksom på, at billederne var blevet delt på nettet - uden at hun havde givet tilladelse til det - og hun gik til Vestegnens Politi, hvor anklagemyndigheden senere rejste tiltale mod den 17-årige pige for at have videregivet de tre billeder og dermed krænket sin tidligere veninde.

I Retten i Glostrup erkendte den 17-årige pige, at hun havde videregivet de tre billeder. Hun havde dummet sig og ikke tænkt sig om, var hendes melding i retten. Hun modtog dommen på 10 dages betinget fængsel.

»Jeg er tilfreds med, at retten også har set alvorligt på denne sag, og har givet en straf på 10 dages betinget fængsel, på trods af pigens unge alder og at hun ikke tidligere har været i konflikt med loven. Det er også et signal om, at de unge skal tænke sig grundigt om, før de deler billeder af andre på nettet,« siger anklager Jannik Rasmussen fra Vestegnens Politi.