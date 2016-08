Døgnåben genbrugsplads bliver flittigt brugt

Indtil videre har cirka 1500 tilmeldt sig den fleksible ordning. De fleste af dem er private borgere (1339) og resten er virksomheder (189), som har benyttet sig af muligheden for at skille sig af med affald efter normal lukketid, som er klokken 18.

»Det er et rigtig godt at se, at der er blevet taget godt imod den nye ordning med døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads. Det giver en stor valgfrihed i dagligdagen for ikke bare borgerne, men også for virksomhederne, som nu ikke er bundet af de traditionelle åbningstider,« siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.