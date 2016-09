Digital mobning og unge flygtninge

»Digital sexmobning og deling af billeder på nettet er blevet et udbredt fænomen. Og hvad kan man gøre ved det? Det er en yderst relevant problemstilling i dag, hvor op imod hver femte i gymnasiealderen har prøvet at dele et nøgenbillede af sig selv. Reden Ung vil derfor med vores deltagelse i »Frivillighed på Skoleskemaet« gerne høre de unges egne ideer til frivillige tiltag, der kan hjælpe før, under og efter digital mobning,« udtaler Christina Wind fra Reden Ung.

»Frivillighed på Skoleskemaet« er et undervisningsforløb, der kombinerer hensigten om den åbne skole med kreativitet, innovation og aktivt medborgerskab. Eleverne kommer til at reflektere over deres egen rolle og ansvar for et godt samfund. Desuden øges deres indsigt i frivilligt arbejde, så håbet er at en god portion af dem i fremtiden selv prøver at gøre en forskel som frivillig. Konceptet er udviklet i Vallensbæk i 2014 med støtte fra Trygfonden og Fonden for Entreprenørskab.