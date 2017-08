Se billedserie Der blev både grinet klappet og sunget med. Og snakken gik lystigt på tværs af bordene i Ældrecentret Hvissinge i Glostrup, da Klaus Strand-Holm fra pop- og rockgruppen Klaus & Servants sammen med sin hustru Karin forleden kom på besøg for at gennemføre det musikalske quiz-show Tip Et Hit, der også kan ses på DK4 med underholdning og melodier fra flere årtier.

Send til din ven. X Artiklen: Det svingede i Hvissinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det svingede i Hvissinge

Vestegnen - 27. august 2017 kl. 07:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den populære musikquiz »Tip et Hit« turnerer i øjeblikket landet rundt og spreder stemning med hits fra flere årtier. Klaus Strand-Holm fra bandet Klaus & Servants fik sammen med fru Karin et veloplagt publikum til at synge og gætte med, da Ældrecenter Hvissinge i Glostrup fik besøg af showet, der også kan ses på TV.

Der blev både grinet klappet og sunget med. Og snakken gik lystigt på tværs af bordene i festsalen, da Klaus Strand-Holm fra pop- og rockgruppen Klaus & Servants, sammen med sin hustru Karin forleden var inviteret til Ældrecentret Hvissinge for at gennemføre musikquizzen »Tip Et Hit«.

Det populære show har henover foråret og sommeren været TV-aktuelt på DK4, hvor seerne har kunnet følge Klaus og Karin Strand-Holm. Her har de sammen med en række folkekære kunstnere som Dario Campeotto, Gry Johansen. Lise Haavik samt Lis & Per givet smagsprøver med underholdning og melodier fra flere årtier, hvor publikum hjemme i stuerne har kunnet gætte med.

Men forleden kunne publikum i Ældrecenter Hvissinge altså opleve idémagerne bag det populære show i live-versionen, da Klaus Strand-Holm spillede kendte evergreens og Karin stillede spørgsmål om de glade sange, som altid vækker minder til live hos det modne publikum.

Og netop musikken kan sætte gang i hukommelse og minder, der hos publikum fik smilene frem. Som en af deltagerne bemærkede:

»Det er utroligt, som man lige pludselig kommer i tanker om alle mulige sjove detaljer fra de unge år, når vi sidder her og synger med på de gamle slagere. Man føler sig jo helt ung igen.«

Mens krydserne på tipskuponerne blev talt op og kaffe med tilhørende kage indtaget, spillede Klaus Strand-Holm nogle af sine egne hits - blandt andet »Bank tre gange« og »Den bedste pige«.

»Der er ikke noget, der er bedre end musik og menneskeligt samvær til at skabe en god fælles oplevelse, og det var et rigtig dejligt publikum her i Hvissinge,« sagde Klaus Strand-Holm selv efter arrangementet.