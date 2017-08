Det kribler og krabler på legepladsen

»Vi har stor fokus på natur og vi er meget udendørs - og vi har et tæt samarbejde med Naturskolen i Brøndby - så det var naturligt for os at søge om at få en sansehave, en såkaldt biotop. Og vi var heldige at få en,« forklarer Tanya Cohen, stedfortræder i Børnehuset Klydebo, der ligger i Brøndby Strand.

»Børnene var med til at plante haven til og nu følger vi spændt med i, at tingene vokser og blomstrer op. Alle forældre fik desuden for tre måneder siden en pilekvist med hjem, som efterfølgende skal plantes som et pilehegn rundt om haven. Sansehaven er en god og anderledes måde at bruge vores legeplads på. Projektet og arbejdet med Krible Krable følger rigtig godt Klydebos arbejde med lærerplanstemaet natur, naturfænomener og science, som vi løbende har i huset. Senest har vi for eksempel haft et tema om vand, hvor vi har arbejdet med at både mennesker, naturen som for eksempel en sansehave har brug for vand for at kunne leve,« forklarer pædagogisk assistent Sandra Berke.