Det gjorde indtryk

»Vi blev kaldt til motorvejen hvor vi i samarbejde med Falck Greve skulle frigøre en kvinde i en bil, der var blevet mast til ukendelighed mellem to lastbiler. Kvinden overlevede mirakuløst, efter at mandskabet fra Falck Greve og Falck Taastrup med assistance fra Hovedstadens Beredskab havde arbejdet 1½ time på at klippe hende fri. Et samarbejde vi kan være stolte af, og en opgave løst til det bedste,« sagde Søren Hopff.

»Den 20. december blev vi sendt til Vadsby Bygade på melding om bilbrand i det fri. Vi blev mødt af en brændende firhjulstrækker der stod midt på vejen. Ved nærmere eftersyn kunne vi se et rygende spor efter bilen og en herre kom over til os og fortalte, at han havde trukket bilen ud på gaden. Det viste sig, at personen der havde kørt i den havarerede bil, havde parkeret bilen mellem to huse - hvorefter den var brudt i brand. Den forbipasserende person havde resolut sat en kæde fra sin egen bil og til den brændende bil, og havde trukket den de 50 meter væk fra husene. En snarrådig indsats, der reddede de to huse fra at antænde. En flot indsat fra en beslutsom borger, som vi er glade for,« sagde Søren Hopff.