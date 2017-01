Se billedserie Politi og beredskab måtte igen rykke ud til krydset Vallensbæk Torvevej og Søndre Ringvej. Foto: www.brand-ishøj.dk Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Send til din ven. X Artiklen: »Det er Vestegnens farligste vejkryds« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Det er Vestegnens farligste vejkryds«

Vestegnen - 22. januar 2017 kl. 12:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beredskab og politi måtte igen lørdag aften rykke ud til krydset Vallensbæk Torvevej og Søndre Ringvej, og det har fået debatten om sikkerheden i krydset til at starte igen.

Lørdag aften kl. 19.14 kørte to biler sammen i krydset. Der skete dog »kun« materiel skade.

Trafikuheldet fik dog debatten om sikkerheden i krydset til at blusse op igen. Mange beboere synes det er udtrygt at færdes i krydset, uanset man er fodgænger, cyklist eller bilist. Mange påpeger, at krydset bør bygges om, fx med en rundkørsel, og at hastigheden skal sættes ned. Mange fortæller, at bilister tit kører over for rødt lys, og at der bliver kørt for stærkt.

Der er delte meninger. Nogle mener, at Vallensbæk Kommune og dens politikere må tage ansvar og bygge krydset om eller sænke hastigheden. Andre mener, at det alene er bilisterne, der bærer ansvaret, fordi de kører over for rødt og kører med for høj hastighed.

Vallensbæk Kommune har tidligere afvist en gennemgribende ombygning af det uheldsplagede kryds. Det skyldes, at man om få år skal brække det hele op igen i forbindelse med anlæg af letbanen, der skal køre langs Ring 3. Så sent som i september - efter der på samme dag var sket to uheld i krydset - afviste kommunen en større million-dyr ombygning.

Siden har vej- og parkafdelingen i Vallensbæk Kommune forsøgt at gøre krydset lidt mere sikkert. Tilbagetrukne stoplinjer, forbud mod u-vendinger fra alle retninger i krydset, nye led-lyssignaler, og ledelinjer for venstresvingende. Og, konstaterede kommunen så sent som i torsdag, så har der ikke været uheld siden disse forbedringer blev sat i gang mellem jul og nytår.

Det varede altså indtil lørdag aften, hvor der igen var uheld.

Det har fået debatten om sikkerheden til at blusse op igen på den lokale Facebook-side. Nogle vil have kommunen og politiet til at handle - nu - og der er forslag om en underskriftindsamling. Andre lægger ansvaret på bilisterne, som kører hovedløst.

Vallensbæk Kommune får denne opsang på Facebook: »Utroligt at de bare kan overse det »berygtede« kryds! Det er det farligste kryds på hele Vestegnen og de har lige lavet et stort center, som skaber endnu mere trafik i krydset!«

En anden mener bilisterne bærer ansvaret: »Man kan også bare køre efter reglerne og tage posen af hovedet. Det kan faktisk ikke være så svært.«

En tredje mener, at der skal gøres noget ved trafikkulturen:

»Vi bor bare på Vestegnen - og på Vestegnen kører man som man vil. Især igennem det omtalte kryds ved Delta og igennem det nye center. Pyt med os andre og alle børnene som færdes i den elendige trafik som der efterhånden er i området omkring Vallensbæk Station og på diverse villaveje. Det handler kun om »mig, mig og atter mig«. Kedelig tendens i det vestegnske samfund.