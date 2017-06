Se billedserie GasBox spiller alle de største hits.

Det Grønne Ishøj klar til ny rekord

Vestegnen - 17. juni 2017 kl. 12:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arrangementet Det Grønne Ishøj har i de seneste år oplevet en stigning i besøgstallet. Hele 3000 deltog sidste år, og med et mangfoldigt program er arrangørerne igen klar til at slå ny besøgsrekord søndag den 18. juni, når Det Grønne Ishøj løber af stablen for 29. gang.

Hvis der er noget, der for alvor kan bringe folk i Ishøj sammen, så er det uden tvivl Det Grønne Ishøj på Bredekærgård i Tranegilde Landsby.

Gennem hele 29 år har Ishøj haft en fast tradition omkring Det Grønne Ishøj og festen tiltrækker folk som aldrig før. Især i de seneste år er besøgstallet steget. Hele 3000 deltog sidste år. Fremgangen skyldes blandt andet et mangfoldigt program med aktiviteter for enhver aldersgruppe og underholdning for enhver smag.

Og det er en positiv udvikling, som glæder formanden for kultur- og fritidsudvalget i Ishøj, Sengül Deniz:

»Bredekærgård er mit hjertebarn, og det glæder mig at se så mange Ishøj-borgere, der hygger sig og har det sjovt. Stedet her er en legeplads for børn og voksne, og det kan man tydeligt se, når folk kommer til Det Grønne Ishøj.«

Med masser af underholdning, musik og aktiviteter på programmet, er Ishøj Kommune i samarbejde med foreningerne på Bredekærgård igen i år klar til slå ny besøgsrekord.

»Hvis der er noget vi virkelig kan være stolte af, så er det Ishøjs blomstrende foreningsliv,« siger Sengül Deniz og henviser til, at foreningerne i år har stillet op med endnu flere aktiviteter til Det Grønne Ishøj. Linedance, modelhelikopter flyvning, ponyridning, ansigtsmaling, pileflet, bålhygge, traktørstedet og krea-værksted for børn, er alle aktiviteter som Ishøjs frivillige foreninger står for.

Selvom Det Grønne Ishøj udvikler sig, holdes der fortsat fast i nogle af de gode traditioner som jazz på gårdspladsen - denne gang med amerikanske Deborah Herbert som sanger. Thopper og country band Kentucky ZigZag spiller op til linedance og alle er mere end velkomne til at danse med. Er man til Kim Larsen og velkendte melodier, skal man ikke gå glip af GaxBox, som underholder med de største hits.

Børnefamilier kan glæde sig til en dag fyldt med sceneshow og underholdning. I år gæster Peter Nørgård og hans talende hund Bredekærgård. Som Danmarks eneste bugtaler og storfavorit i showet »Danmark har Talent«, er han klar til at underholde børn og deres forældre.

Og børnene skal selvfølgelig heller ikke snydes for jazz. De får nemlig også en mulighed for at danse til deres eget jazz band - de humoristiske og festlige Martini's for børn. Derudover er der hoppeborg, Rodeo-Gris og halmhop. Ishøj Teater, der er nabo til Bredekærgård, inviterer alle til børnerock, balletopvisning og historiefortælling for hele familien.

Udover det mangfoldige festprogram er der også mulighed for at opleve Bredekærgårds daglige tilbud, som formidlingsbaserne, der består af interaktive rundvisninger og selvkørende naturaktiviteter.

Det Grønne Ishøj afholdes på Bredekærgård, Tranegilde Bygade 1, søndag den 18. juni kl. 11-17. Alle aktiviteter er gratis.