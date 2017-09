Se billedserie Patrick Krogsbøl fra Albertslund og Petter Madsen Kirkegaard fra Ishøj arbejder med deres bord-bænk-sæt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Der saves, hamres og skrues: Mere erhvervsuddannelse i Ishøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der saves, hamres og skrues: Mere erhvervsuddannelse i Ishøj

Vestegnen - 09. september 2017 kl. 12:33 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Next i Ishøj har udvidet sine erhvervsuddannelser markant, og allerede nu er et hold unge i gang med tømreruddannelsen.

Læs også: Erhvervsuddannelser åbner døre

Frederik fra Hvidovre og Maximilian fra Solrød er to af de unge, som for få uger siden er gået i gang med tømreruddannelsen på Next i Ishøj.

»Vi kan godt lide at arbejde med træ. Og så bliver man ikke så beskidt som hos murerne,« siger de to unge mænd med et grin, inden de igen kaster sig seriøst over arbejdet i det nye tømrerværksted, der er indrettet på Next på Vejlebrovej 45 i Ishøj.

Det nye værksted ligger lige ved siden af værkstedet for smedeuddannelsen, som har været en del af Next i Ishøj gennem mange år. Nu har Next styrket og udvidet erhvervsuddannelserne i Ishøj markant, og det første resultat er det hold på cirka 20 unge, som netop er gået i gang med tømreruddannelsen.

Idéen er at tilbyde flere såkaldte »drengeuddannelser« på Vestegnen, fx tømrer, murer og struktør. Piger er dog også yderst velkomne...

Angie er eneste pige på holdet.

»Det er fint nok - men jeg kunne måske godt have brugt, at der bare var en pige mere,« siger hun.

Vil måske læse videre

Angie er ikke sikker på, at hun vil bruge tømreruddannelsen direkte bagefter.

»Jeg har taget en erhvervsuddannelse, fordi den åbner så mange døre. Jeg har altid været kreativ, så jeg satser på at kunne læse videre, måske til arkitekt,« fortæller hun.

Angie danner team med Patrick Krogsbøl fra Albertslund og Petter Madsen Kirkegaard fra Ishøj - der to gange er droppet ud af et universitetsstudie.

»Jeg har erkendt, at jeg i virkeligheden har været skoletræt i længere tid. Det er fedt at få prøvet noget andet, hvor jeg får brugt mig selv på en ny måde. Jeg har sjældent haft det så godt efter en lang skoledag, som jeg har nu,« fortæller Petter.

Angie, Patrick og Petter er - lige som de øvrige grupper - i gang med at tømre et bord/bænk-sæt sammen. Og der er masser af udfordringer, som de kan få hjælp til af faglærer Poul Laustsen.

»De er i starten af grundforløbet, hvor det handler om den grundlæggende viden om blandt andet værktøj, fagudtryk og materialer. Her får eleverne mulighed for at arbejde med egne idéer - i dette tilfælde et bord-bænk-sæt. Senere vil der også komme regler og krav ind over,« forklarer Poul Laustsen.

Gode muligheder for praktik

Grundforløbet varer i op til 20 uger. Derefter skal eleverne i gang med hovedforløbet, der varer cirka tre og et halvt år. Det veksler mellem skoleophold og praktik og afsluttes med en svendeprøve.

Det betyder også, at eleverne i Ishøj skal ud at finde en praktik/læreplads i en virksomhed. Og der er gode muligheder, fortæller Poul Laustsen:

»Det er ikke så svært at skaffe praktikpladser. Mange virksomheder efterspørger lærlinge, og her på skolen vejleder vi de unge i, hvordan de skal kontakte virksomheder, skrive ansøgninger mm.,« siger Poul Laustsen.

Tømrer-eleverne på Next i Ishøj skal ud i praktik fra slutningen af januar, og to af dem har allerede en læreplads.

I begyndelsen af en fire-årig uddannelse er man ikke nødvendigvis helt afklaret med, hvad uddannelsen skal bruges til. Nogle tænker på at læse videre, andre vil bare gerne have en god uddannelse med efterfølgende gode jobmuligheder.

Dét vægter generelt højt hos de unge. Der er mangel på faglærte i almindelighed og tømrere i særdeleshed, så der er næsten garanti for et job efter svendeprøven er bestået.

På Next i Ishøj bliver der »kræset« for de unge. Der bliver savet og hamret i et helt nyt værksted, med nye faciliteter, nyt lækkert værktøj mv. Så rammerne fejler ikke noget. Det gør det faglige miljø heller ikke.

Der stilles dog også krav til de unge.

»Jeg plejer at sige til de unge, at vi giver jer ikke en uddannelse, I tager en uddannelse. Vi skal nok hjælpe alt det vi kan, men der er også krav og ansvar. Blandt andet forlanger vi af eleverne, at de både er nærværende og tilstedeværende,« siger faglærer Poul Laustsen.

relaterede artikler

Letbane skal forbinde unge og deres uddannelsessted 16. august 2017 kl. 15:08