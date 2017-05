Patruljevognen fra Vestegnens Politi var fremme fem minutter efter det seneste opkald til alarmcentralen blev afsluttet. Det betyder, at det tog 23 minutter fra første opkald og indtil patruljebilen kom til Rødovre.

»Der gik 23 minutter før politiet kom«

Vestegnen - 29. maj 2017 kl. 22:32 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der gik 23 minutter, før en patruljevogn fra Vestegnens Politi kom til en p-plads ved Rødovrevej, efter to teenage-drenge havde ringet og fortalt om en fem-årig pige, der lå og sov under et tæppe med hovedet mod asfalten.

Det er budskabet fra Henrik Vang, der er far til 16-årige Nicclas - en af de to drenge, der fandt den fem-årige pige sovende på asfalten på p-pladsen, mens to voksne og to børn sad i en nærliggende bil og sov.

Opkaldene fra Nicclas' telefon er lagret i telefonens log. Den viser, at Nicclas foretog det første opkald til 112 klokken 00.26 natten til søndag. Her fortalte han om, at de to drenge - Nicclas og kammeraten Mathias - havde fundet den fem-årige pige sovende på p-pladsen, og at de ikke kunne vække forældrene.

Ved dette første opkald til alarmcentralen fik de at vide, at der ville gå cirka 10 minutter før der var en patruljevogn.

Kl. 00.40 ringer Nicclas igen til alarmcentralen. Samtalen varer i fire minutter.

Fem minutter efter dette opkald er afsluttet, ankommer patruljevognen til p-pladsen ved Rødovrevej, har drengene noteret.

Det har med andre ord taget 23 minutter, fra de to drenge første gang taler med alarmcentralen, og til politiet dukker op.

Den tidsramme, som Vestegnens Politi umiddelbart har lagt, holder med andre ord ikke, mener Nicclas' far, Henrik Vang.

Samtidig er han lidt kølig over for politiets invitation til en dialog om sagen.

»Hvis de vil have en dialog, så kan de jo bare ringe. Vi har intet hørt, selv om politiet er gået i medierne med det,« siger han mandag aften.

