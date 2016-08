Den sidste kæmpe på vej

»Hele idéen med skulpturerne er, at borgerne og andre gæster selv skal opdage skulpturen og området. Jeg har glædet mig og ser meget frem til, at vi får en kæmpe her i Hvidovre. Jeg håber, at kæmpen giver endnu flere borgere i kommunen lejlighed til at opdage og opleve det skønne naturområde vi i Hvidovre er beriget med at have på Avedøresletten. Jeg kan afsløre, at mange af vores skoleelever allerede kender stedet,« siger borgmester Helle Adelborg.