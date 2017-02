Den Nøgne Sandhed: Fire mænd klædes af

Over 25.000 publikummer landet over indløste billet til Den Nøgne Sandheds sidste show »Nu skal sandheden frem«. Resten af Danmark kunne også se med, da deres første show rullede over skærmen på TV2 flere gange i løbet af 2016. Anmelderne var begejstret for de fire entertainere, deres timing og for deres tekstunivers og musik, der var med til at signalere, at Den Nøgne Sandhed ikke bare er hamrende sjovt, men også er af høj kunstnerisk kvalitet.