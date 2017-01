Stine Klarskov fortæller om at være særlig sensitiv.

Send til din ven. X Artiklen: Deler sin viden med andre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Deler sin viden med andre

Vestegnen - 19. januar 2017 kl. 11:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Solrød Bibliotek vil man gerne have brugerne til at dele deres viden med andre.

Det sker i videncaféen. Hvis man går rundt med en viden, erhvervet gennem sin profession, hobby, passion eller et usædvanligt livsforløb, så har man mulighed for at dele denne viden med andre i uformelle og hyggelige rammer på biblioteket.

Den første i videncaféen er Stine Klarskov, som torsdag den 19. januar kl. 17 vil fortælle om at være særligt sensitiv og stress.

20 procent af verdens befolkning er særligt sensitive og dermed mere modtagelige for ydre påvirkninger. De bemærker og opfatter indtryk, følelser og stemninger, som andre måske ikke lægger mærke til. At være særligt sensitiv kan give stress og give følelse af at være energi forladt. Man stiller måske for store krav til sig selv og har svært ved at sige fra.

Stine Klarskov har otte års erfaring i at behandle særligt sensitive på sin klinik. Hun vil i videncaféen fortælle om livet som særligt sensitiv samt fortælle om sine erfaringer med at hjælpe til at få mere balance i hverdagen, komme med ideer og løsninger til hvordan man som sensitiv kan få en mere positiv hverdag med større energi og overskud til at møde de forhindringer livet byder på.