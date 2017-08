Søndag den 6. august kan børn fra 9 år og opefter spille »Danskernes Kamp« her på museet på Mosede Fort.

»Danskernes kamp« på brættet

Søndag den 6. august er der mulighed for at prøve brætspils-rollespil, når Grevens Rollespilsforening inviterer børn til at prøve det eksperimentelle brætspil »Danskernes Kamp« på museet på Mosede Fort i Greve. Både piger og drenge kan komme med på en tidsrejse i et unikt spil, hvor det gælder om at være kløgtig for at klare sig igennem 1. Verdenskrig.

Mosede Fort og Grevens Rollespilsforening inviterer alle børn på 9 år og opefter til at spille spil i historiske omgivelser. Søndag 6. august kl. 11 sættes brætspils-rollespillet »Danskernes Kamp« i gang på Mosede Fort. Børnene skal spille almindelige danskere, som lever under 1. Verdenskrig, hvor maden var knap.

I denne miniversion af Danmark handler det om, hvorvidt man kan klare sig igennem de hårde år under 1. Verdenskrig ved at arbejde og samarbejde om at drive butikker, bondegårde og fabrikker. Måske må man en tur på fattiggården eller også ender man som rig gullaschbaron, hvis man spiller sine kort rigtigt.

Det er ikke nødvendigt at have spillet denne slags spil før for at deltage, da børnene vil blive sat grundigt ind i spillets regler og karakterer, når Grevens Rollespilsforening guider børnene igennem spillet. Børnene er velkomne til at komme alene, men de må også meget gerne tage en ven med.

Rollespillet »Danskernes Kamp« er inspireret af de begivenheder, som fandt sted i Danmark under 1. Verdenskrig, og det er udviklet i et samarbejde mellem Grevens Rollespilsforening og museet på Mosede Fort. Man kan få tip til hvordan man kan klare sig bedre i spillet ved at gå på opdagelse på museet på Mosede Fort. Her kan både børn og voksne blive klogere på, hvordan vores oldeforældre og tipoldeforældre kom igennem de hårde år 1914-1918.

Tilmelding er ikke nødvendig - det er bare at møde op på dagen - og det er gratis for børn at deltage.

Læs mere om arrangørerne på www.greverollespil.dk og www.mosedefort.dk