Countrymusikkens hjerter dame gæster Ishøj

Med et utal af nomineringer og modtagne grammys har Ester Brohus bevist, at hun er en af Danmarks helt store sangskrivere. En koncert med Ester Brohus er mere end en musikalsk oplevelse. Det er levende fortællinger fra de mange koncerter indenfor murene, fra rejserne til USA og fra livet som sangskriver. Det er blandt andet det, publikum kan se frem til, når Brohus afholder koncert med sit sammenspillede og trofaste band.

Ester Brohus har i sin 30-årige karriere fundet inspiration til sine numre gennem de mange skæbner, hun har mødt på sin vej. Hendes 10. album, 'Game for the Gamblers', udkom i januar 2016. Albummet binder en række skæbnefortællinger sammen i et unikt og udfordrende musikalsk univers, hvor hun med stædighed holder fast i sine rødder og musikalske udtryk, nemlig americana-country og folkrock.

Pressen kalder Ester Brohus for »den kvindelige Johnny Cash«, ikke mindst fordi hun i flere år ved juletid har spillet for de indsatte i fængslernes åbne og lukkede afdelinger. Ved en af disse koncerter tog Brohus et mobilt studie med, hvor hun lod fangerne synge med på 'Who's there', som man kan høre på 'Game of the Gamblers'.