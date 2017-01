Coding Pirates vokser sig store

Efter to succesfulde sæsoner på Hvidovre Hovedbibliotek, har Coding Pirates i Hvidovre vokset sig så stor, at de nu flytter til nye lokaler på Risbjergskolen. Det betyder, at de meget eftertragtede pladser på holdene bliver udvidet fra 13 pladser til 25 pladser denne sæson og med mulighed for at få endnu flere næste år, hvis tilstrømningen af frivillige fortsætter.