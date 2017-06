Et luftfoto af Roholmparken i Albertslund. Boligernes endelige placering afklares i forbindelse med lokalplanarbejdet.

Bygger to nye fællesskaber for seniorer

Vestegnen - 14. juni 2017 kl. 06:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

50 nye boliger fordelt på to seniorbofællesskaber, bliver det første udbytte af Albertslund Kommunes ambition om at opføre nye senioregnede almene boliger. Det er Boligselskabet AKB, Albertslund, der skal opføre boligerne.

Omkring 200 borgere mødte forleden op til et borgermøde på Albertslund Rådhus, hvor Boligselskabet AKB, Albertslund ved KAB, gjorde tilhørerne klogere på den proces, der ligger forud for, at de to seniorbofællesskaber med hver 25 boliger står klar til indflytning i Roholmparken.

Den store interesse vidner om, at seniorbofællesskabet som boligform nyder stor popularitet i disse år. Flere og flere seniorer i alderen 55+ ser fordelene i at bo sammen - og alligevel hver for sig. At have sin egen bolig med egen hoveddør, samtidig med at kunne vælge fællesskabet i fællesområder og aktiviteter til, er for mange den perfekte kombination af individualitet, privatliv og fællesskab.

»I Albertslund Kommune har vi mange seniorer, der ønsker at flytte i noget mindre, hvor de kan vælge fællesskabet til. Det er afgørende, at vi skaber mulighed for at de seniorer, der går i flyttetanker, kan realisere boligdrømmen i Albertslund. Det gør det muligt for nye familier at flytte ind i dejlige villaer og store lejligheder i Albertslund,« siger borgmester Steen Christiansen.

I Roholmparkens naturskønne omgivelser er det planen at opføre boligerne som 1-plans lejligheder i 2-3 etages rækkehuse. Alle boliger bidrager med kvadratmeter til fællesarealerne. Projekteringen, der går i gang i efteråret 2017, skal skabe mulighed for, at de to seniorbofællesskaber kan dele fælles faciliteter, for på den måde at opnå størst muligt udbytte af de rum, der danner grundlag for at fællesskabet kan blomstre.

»I Boligselskabet AKB, Albertslund har vi haft stor succes med at opføre boligafdelingen Alberts Have, der tilbyder prisbillige rækkehuse med fokus på at minimere driften gennem et aktivt naboskab. Vi glæder os til at være med til at give fællesskabet et ekstra nyk, med de nye seniorbofællesskaber i Roholmparken,« lyder det fra formand René Løfqvist.

Efter sommerferien trækker Albertslund Kommune i arbejdstøjet for at skabe det planmæssige grundlag for at etablere seniorbofællesskaber i Roholmparken. Den del af projektet kommer til at tage et års tid. KAB inviterer herefter borgerne ind til en proces, hvor den kommende beboergruppe fastlægges.

Boligerne forventes at stå klar til indflytning i efteråret 2020.

Man kan læse mere på www.kab-bolig.dk