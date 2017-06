Bygger tårn af sugerør: Teamwork i ny bio

Se billedserie Biografchef Farukh Olskær Saghir er glad for at kunne gennemføre 100 ansættelsessamtaler i Erhvervscentret i Greve, hvor der er plads også til gruppearbejde. Over to eftermiddage og to aftener skal han have besat cirka 35 ledige stillinger til den nye biograf, der åbner i Waves den 17. august.

Mødelokalerne i Erhvervscentret i Greve er udvalgt af Nordisk Film Biografer Waves til at danne rammen om ansættelse af cirka 35 medarbejdere til den nye biograf, som åbner i Greves shoppingcenter Waves den 17. august.

Lokalerne i erhvervscentret egner sig helt perfekt til formålet, vurderer biografchef Farukh Olskær Saghir. Sammen med seks kolleger gennemfører han over to eftermiddage og to aftener casting med 100 forventningsfulde unge, der er kommet gennem nåleøjet til en ikke helt traditionel ansættelsessamtale. Her skal ansøgerne under og over 18 år gennem både præsentationer og samarbejdsøvelser, mens de bliver observeret.

En af samarbejdsøvelserne er at bygge et højt tårn af 30 sugerør, 15 piberensere og noget tape. Efter castingen samles alle noter om hver enkelt ansøger, og de heldige går videre til en personlig samtale eller direkte ansættelse.

Den vigtigste opgave for det nye personale bliver at skabe nogle gode rammer for at sikre biografgæsterne en sublim oplevelse i Greves nye biograf. Det fortæller biografchef Farukh Olskær Saghir, der besluttede at afholde castingen i erhvervscentrets lokaler.

»Jeg søgte på nettet og faldt relativt hurtigt over erhvervscentrets hjemmeside. Efter et besøg på hjemmesiden steg min interesse, og jeg kontaktede Henriette Sindlev Andersen fra Erhvervscentret i Greve via mail. Efter besøget, hvor jeg så lokalerne og mødte personalet i erhvervscentret, var jeg ikke i tvivl. Helt fra første kontakt har jeg følt, at vi har fået en god og professionel behandling. Lokalerne egner sig helt perfekt til formålet. Det er også et stort plus, at her er en bemandet reception til at tage imod gæsterne samt fri parkering og forplejning efter ønske.«

Nordisk Film Biografer søger cirka 35 medarbejdere til at give de besøgende gæster gode oplevelser i den nye biograf i Waves. De heldige, der efter castingen tilbydes et job, skal starte allerede i juli. Alle skal gennem en træningsfase for at blive klar til åbningen af biografen til august.

»Vi søger cirka 15 medarbejdere over 18 år og cirka 20 medarbejdere under 18 år. For dem over 18 år har vi ledige stillinger som billet- og concessionsælgere (servicemedarbejder i cafe/kiosk) og kontrollører. De fleste er deltidsstillinger tiltænkt studerende. Vi har også brug for medarbejdere, der kan arbejde i dagtimerne. For dem under 18 år har vi brug for concessionpiccolo og gulvpiccolo,« oplyser Farukh Olskær Saghir, der har prøvet at gennemføre en tilsvarende castning til biografåbninger andre steder.