Butikstyveri udviklede sig til røveri

En 35-årig kvinde blev lørdag anholdt for røveri, efter et butikstyveri i et supermarked på Vallensbæk Stationstorv udviklede sig til røveri.

Vestegnens Politi fik anmeldelsen lørdag den 26. august kl. 11.58. Den gik på, at den 35-årige kvinde havde forsøgt at forlade supermarkedet på Vallensbæk Stationstorv med flere varer, hun ikke havde betalt for. Flere ansatte i butikken forsøgte at standse hende, og i den forbindelse skubbede hun den ene med to hænder i brystet, ligesom hun med begge hænder tog fat om en af de andre ansattes hals.