De brugte skoletasker kan afleveres i Arnold Busck-butikken i Rødovre Centrum.

Send til din ven. X Artiklen: Brugte skoletasker gør gavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brugte skoletasker gør gavn

Vestegnen - 03. august 2017 kl. 07:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolestart er lige om hjørnet, og børn og forældre er spændte og fulde af forventninger. Men skolestart kan også være forbundet med en masse ekstra udgifter til skoletaske, penalhus, bogbind og nyt tøj. Penge, som udsatte og sårbare børnefamilier ikke altid har. Derfor indsamler Red Barnet og Arnold Busck nu brugte skoletasker i Rødovre til glæde for udsatte børn.

»Vi ved, at der er børnefamilier, der har svært ved at få pengene til at slå til. Første skoledag er en kæmpe begivenhed i et barns liv, og det er vigtigt for den fremtidige skolegang, at barnet oplever dagen som noget positivt. Hvis man står i skolegården uden skoletaske eller penalhus, kan det være en uheldig start, og man kan helt fra første skoledag føle sig uden for fællesskabet,« siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Nu indleder Red Barnet et samarbejde med boghandlerkæden Arnold Busck, hvor brugte skoletasker kan få stor betydning for udsatte børn både herhjemme og i resten af verden. Fra i dag kan man nemlig aflevere sin brugte skoletaske i Arnold Busck-butikken i Rødovre Centrum, der så donerer de indsamlede tasker til Red Barnets børnegenbrugsbutikker. Her bliver de brugte tasker solgt billigt til fordel for Red Barnets arbejde. Samtidig donerer Arnold Busck 25 kroner pr. indsamlet skoletaske til Red Barnet.

»Arnold Busck tager ansvar for børns læring på flere forskellige måder, og samarbejdet med Red Barnet er startskuddet til nogle spændende tiltag her i 2017. Vi har med vores engagerede personale i 30 butikker landet over en unik mulighed for at være med til at gøre en forskel og inddrage vores kunder i arbejdet med at skabe værdi for udsatte børn. Og endda på en bæredygtig og miljøvenlig måde,« udtaler adm. direktør hos Arnold Busck, Helle Busck Fensvig.

Børn fra fattige familier bærer ofte rundt på en følelse af at være anderledes, og de forsøger at skjule familiens økonomi for omverden. Fælles for de børn, der oplever afsavn enten socialt, økonomisk eller kulturelt, er, at de ofte isolerer sig og har færre venner end deres omgivelser og klarer sig dårligere i skolen end deres kammerater.

Alle børn har ret til en god og tryg opvækst, og derfor arbejder Red Barnet for at give udsatte børn et bedre liv - blandt andet ved at give oplevelser til børn fra de dårligst stillede familier, og hjælpe børn og deres familier med at blive en del af et godt fællesskab.

»Det er blandt andet det arbejde, Arnold Buscks butikker og kunder er med til at støtte. Både fordi de indleverede, brugte tasker sælges i vores 18 genbrugsbutikker, så andre børn kan få glæde af dem, men også fordi salget af skoletaskerne blandt andet går til vores arbejde med vores mange sommerlejre og familieklubber for sårbare og udsatte børn i Danmark. Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange børnefamilier vil benytte sig af muligheden for at støtte en god sag med den eller de brugte skoletasker, der ligger hjemme i skabet,« siger Jonas Keiding Lindholm.