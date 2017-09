Send til din ven. X Artiklen: Brug Vestegnen mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brug Vestegnen mere

Vestegnen - 02. september 2017 kl. 07:23 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang er inspirationen både en tur til København og ture på Vestegnen. Her er hendes indlæg:

Her i sommerferien var jeg meget stædig med at bade i havet. Jeg lavede en aftale med mig selv om, at jeg skulle ud og dyppes i havet hver dag, mens vi var i sommerhuset. Trods det kolde vand, blæst og til tider regn, så holdt jeg mit eget løfte og var ude og bade i havet hver dag.

Da vi kom hjem fra ferie, ramte hverdagen for alvor og der var ikke tid til at bade hver dag. Men hverdag betød også, at der kom en del bedre vejr (det er jo meget typisk). Så trods hverdag og arbejde, så faldt snakken igen på badning. Hvor fedt det havde været (især hvis det ikke havde regnet så meget) og hvor dejligt, det var bagefter sådan en hurtig dukkert.

Samtidig kom vi til at tale om, at det egentlig ville være en god idé, hvis familien kunne bruge endnu flere af Vestegnens muligheder resten af året. Jeg synes personligt, at det ville være dejligt, at udfordre os selv på noget vi ikke plejer at gøre - og måske finde endnu flere af de gode (og gratis) oplevelser på Vestegnen. Resultatet er blevet, at jeg skal fortsætte med badningen herhjemme.

Derfor - trods hverdag og det (stadig) kolde vand, så har jeg været ude og bade i Strandparken bølger hele tre gange. Jeg vil gerne fortsætte helt til det bliver frysende koldt, men nu må vi se. Det har dog indtil videre været fedt at finde nogle små huller i den travle hverdag eller weekenden og lige smutte på stranden for at bade.

Her i midten af august har vi desuden haft besøg af et vennepar fra England. Vi tog dem en tur ind til København, hvilke de synes meget godt om. Ellers fik vi tiden til at gå med at vise dem lidt af Vestegnen. Vi gik nogle fine ture i nær-området og vi tog dem med ned til stranden for at bade én af dagene. Det de lagde meget vægt på var, hvor tæt alting var på os. Arbejde, hovedstaden, strand, skov og indkøbsmuligheder. Desuden var de ret forbavset over, hvor grønt her var, hvor brede vejene var og hvor lidt trafik der var.

Det er dejligt at have besøg udefra, så man lige kan få sat alle de gode ting ved Vestegnen lidt på plads. Her er jo dejligt - og det skal vi nok huske at minde hinanden om engang imellem.