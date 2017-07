Brøndby-træner erkender manglende kontrol i Finland

Brøndby-træner Alexander Zorniger erkendte da også efter nederlaget, at det ikke havde været den skarpeste præstation.

- Vi havde ikke den kontrol over kampen, som vi ønskede. I vores pres var vi i nærheden af modstanderen, men ikke helt tæt på, som vi normalt er det for at vinde bolden tilbage.

- Der var Vaasa, der er vant til at spille på kunstgræs, gode til at få vendt spillet, og det efterlod nogle huller, siger Zorniger ifølge Brøndbys hjemmeside.

Brøndby kom bagud 0-1 efter 11 minutter, men fem minutter senere blev det 1-1, da Vaasa-keeper marko Meerits fumlede bolden i mål efter et hjørnespark fra Hany Mukhtar.

Fem minutter før pausen øgede Ebrima Sohna til 2-1 for Vaasa.

Kort inde i anden halvleg blev Brøndby reduceret til ti mand, da tjekkiske Jan Kliment fik et rødt kort efter en situation, hvor en finsk spiller faldt til jorden.

Alt var dog ikke skidt ifølge Brøndbys cheftræner.

- Jeg var meget tilfreds med, at vi efter det røde kort havde kampen under kontrol defensivt. Vi gik videre til tredje runde af en grund, for over de to kampe var vi det bedste hold, siger Zorniger.

I tredje kvalifikationsrunde skal Brøndby møde kroatiske Hajduk Split, som sendte Levski Sofia ud i to opgør.

Efter tredje runde venter to playoffkampe, før man ved, hvilke hold der er klar til gruppespillet i turneringen.

Første opgør mod Hajduk Split spilles i Brøndby 27. juli.