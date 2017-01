Headcoach Jens Bang og Brøndby under en time out. Foto: Flemming Patulski Nielsen

Brøndby fik sølv

Brøndby Volleyball Klubs kvinder spillede sig helt som forventet til en finaleplads i weekendens Nordic Club Championsships finalestævne, som blev afviklet på Brøndbys hjemmebane i Stadionhal 1.

Men i finalen gik det alt. Brøndby kunne slet ikke få spillet til at hænge sammen og de tabte 0-3 til Holte IF, som de ellers har haft krammet på i de seneste 2½ år.

Fire nordiske hold havde kæmpet sig frem til finalen og det var historisk stort, at hele tre danske hold var med i det fornemme selskab, imens stærke hold som Oslo og Randaberg fra Norge, samt de svenske mestre fra Engelholm var snublet i de indledende puljer.

Finalespillet blev spillet over tre dage. Fredag lagde Brøndby ud med en overbevisende 3-0 sejr over HK fra Island og Holte IF slog Amager VK med de samme cifre. Lørdagens kampe blev ligeledes 3-0 sejre - Brøndby over Amager og Holte over HK. Dermed lå det fast, at Amager og Hk om søndagen skulle kæmpe om bronze, mens finalen helt som forventet var mellem ærkerivalerne fra Brøndby og Holte.

Holte lagde stærkt ud med et højt servepres og gode blokader. Brøndby var tydeligt rystet og de opnåede på intet tidspunkt for alvor at komme tilbage i kampen. Holtes gode server resulterede i den første fase i to serveesser og de resterende af Brøndbys servemodtagninger kom så dårligt frem til hæver Eva Bang, at hun som oftest kun havde én valgmulighed i angrebet. Det gjorde det let for Holtes i forvejen gode blokader, som kunne sætte fire blokpoint på kontoen og i en chokstart kom de i front med hele 12-1. Brøndby fik sundet sig en smule og spillede i den resterende del af sættet lige op med Holte, men Holte var for stærkt spillende og selv om anden halvdel af sættet gav det mere tålelige resultat 13-11 til Holte, blev det til en samlet sætsejr til Holte på 25-12.

I andet sæt var Brøndby lidt bedre med, men Holte, som måske spillede deres bedste kamp nogensinde, kørte stadig videre på succesbølgen, så mens Brøndby for det meste kun sikrede sig et enkelt point i hver rotation, fik Holte ofte to eller flere og de kunne dermed også tage andet sæt med de overbevisende cifre 25-15.

Tredje sæt lignede på mange måder andet sæt. Det var stadig med Holte i den dominerende rolle og Brøndby halsende efter. Anfører og hæver Eva Bang kæmpede ihærdigt med at spille sine angribere til et vindende angreb, men den ihærdige indsats som indbragte hende prisen som kampens spiller, bar ikke frugt, idet der ikke var nogen af angriberne der ramte dagen. I de to forrige dages kampe var det Tyler Richardsson og Alina Sode der modtog prisen som bedste spiller.

Det var en flok meget skuffede Brøndbyspillere der forlod hallen denne dag og selv om sølv og en placering som nordens andet bedste hold i sig selv er en flot præstation, var de på ingen måde tilfredse med deres præstation. De måtte dog også erkende, at de havde været oppe mod en modstander, som for alvor havde ramt dagen, hvor tingene gik op i en højere enhed og dermed var fuldt fortjente vindere.

Allerede torsdag den 26. januar kl. 20.00 møder de to hold hinanden igen i Brøndby Stadionhal 1, når de skal spille deres andet opgør i volleyligaens grundspil. I det første opgør var det Brøndby der var det dominerende hold og kun levnede Holte henholdsvis 20, 17 og 15 point. Det bliver spændende at se om Brøndby har kunnet ryste weekendens grimme nederlag af sig og om Holte kan opretholde det høje niveau. I Brøndby håber man at se mange tilskuere i hallen til det, der er kampen om grundspillets førsteplads.