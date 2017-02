Beboere i Brøndby Strand reagerer på negativ kampagne.

Brøndby Strand: Protest mod det onde

Vestegnen - 17. februar 2017 kl. 10:59 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboere i Brøndby Strand reagerer på uddelingen af flyers fra Danskernes Parti, der var udformet som en »flybillet til Langbortistan« og hvor budskabet var, at »de fremmede« i Brøndby Strand skulle rejse hjem.

Nogle grinte - andre blev rigtig vrede. Den røde tråd var en klar afstandtagen til kampagnen, og i særdeleshed på de lokale Brøndby Strand facebook-grupper var harmen til at føle på.

Den fælles vrede over frækheden i stuntet samt over hele ideen om at borgere i 2660 skulle opdeles i danske og ikke-danske fik bølgerne til at gå højt, og både gammel-danske og nydanske var enige om, at det var en meget uvelkommen gestus. Det tog heller ikke længe før de lokale græsrødder; Harun, Said og Louise blev enige om, at Brøndby Strand skulle have chancen for at vise en anden og mere sandfærdig side.

Det sker i forbindelse med en demonstration ved kulturhuset Brøndby lørdag den 18. februar kl. 13. Demonstrationen er en af flere arrangementer, der tager afstand fra de flyers, som blev delt rundt.

»Protest mod dem, som ikke kan se det gode ved Brøndby Strand, men kun det onde. En protest der er imod mediernes evig negative omtale af vores by. En protest mod politikere og alle dem, som tror, at de kan score billige stemmer her i BS eller i resten af landet ved at tale nedladende om vores by. Nu er det nok, vi skal stå sammen alle - uanset farve og trosretninger,« lyder det i opfordringen.

Budskabet er, at borgerne i Brøndby Strand skal have lov at vise at de ser hinanden som ligeværdige borgere, og at de ikke vil finde sig i at udefrakommende skal forsøge at opdele beboerne.

Med sloganene »Vi elsker Brøndby Strand«, »Danskere har mange farver« og »Vi er alle lige« mødes Brøndby Strand borgerne lørdag kl. 13-14 ved kulturhuset Brønden i Brøndby Strand Centrum.

Man kan se meget mere på www.facebook.com/events/910753899027330/

Også søndag den 19. februar er der et arrangement. Her er det idéen at tage et dronebillede. Folk mødes på det grønne areal ved kulturhuset Brønden, og kl. 12.30 præcis, bliver der taget et gruppebillede fra luften, ved hjælp af en drone. Billedet vil blive navngivet »Vores Brøndby Strand« og vil blive spredt på de sociale medier, som protest mod Danskernes Partis hadske kampagne, lyder det fra arrangørerne.

Man kan se mere på www.facebook.com/events/1220916324652456/