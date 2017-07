Det kræver et stort forberedelsesarbejde at afholde Brøndby Cup. Det skal fungere - med alt fra pokaler til mad og indkvartering. Her er det Michael Espersen og Mustapha Saleh, der er ved at få styr på pokalerne.

Brøndby Cup: Her er det fødderne der taler

Når 9-årige Emil fra Vestegnen møder 9-årige Peteris fra Letland på fodboldbanen eller ved isboden, så er det ikke sikkert de forstår, hvad hinanden siger. Det forhindrer dog ikke, at de kan blive gode venner, for passionen for fodbold går på tværs af sprog, byer og landegrænser.

Stor frivillig indsats

Brøndby Cup er udtryk for det stærke fællesskab blandt de frivillige i Brøndbyernes IF. Omkring 170 frivillige knokler løs med alle mulige praktiske opgaver. Kioskerne skal bemandes, der skal serveres mad og ryddes op, og der skal være vagter - for bare at nævne nogle få af de mange opgaver. Heldigvis har det været muligt at trække på et antal frivillige også fra Ishøj.

Det eneste sted, hvor der anvendes professionelle, er i køkkenet. Der skal laves mad til cirka 3.500 personer ved hvert måltid - morgen, frokost og aften - så det er en mega opgave, som det har været nødvendigt at hyre kokke ind til at løse. Fra maden forlader køkkenet, er det dog de frivillige, som står for resten.

Netop bespisningen af de mange deltagere har været en udfordring - Stadionhal 1 er med det store deltagerantal blevet for lille, så det har været nødvendigt at rejse et telt ved siden af hallen for at have plads nok. De fleste deltagere er indkvarteret på skoler og uddannelsessteder i Brøndby og Vallensbæk, mens andre har valgt at bo på hotel - blandt andet i Idrættens Hus i Brøndby og Quality Hotel Høje Taastrup.