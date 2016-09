Et bredt politisk flertal har indgået forlig om Rødovres budget for 2017.

Bred aftale om budget

»Rødovre er inde i en fantastisk udvikling. Vi er et populært sted at bo, og det har investorerne fået øjnene op for. Det kommende års budget tager højde for udviklingen af byen. Vi fastholder Rødovre som en stærk velfærdskommune. Det er lykkedes at indgå en budgetaftale uden besparelser, og vi udvider endda servicen, blandt andet med grøn profilskole på Tinderhøj Skole, modernisering af plejehjemmet Ørbygaard og en ny daginstitution,« siger borgmester Erik Nielsen.