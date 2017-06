Brand ved ældreboliger: Pas nu på ukrudtsbrænderne

Vestegnens Politi har sigtet en 20-årig mand for overtrædelse af beredskabsloven, efter der lørdag aften gik ild i et skur ved en række ældreboliger i Ishøj Bygade. Den unge mand er i familie med en beboer i ældreboligerne. Det oplyser Vestegnens Politi.

Brandfolkene fik hurtigt ilden under kontrol, så den ikke spredte sig til alle ældreboliger, men branden var dog så kraftig, at den spredte sig til den nærmeste ældrebolig, hvor brandfolkene måtte i arbejde for at sikre sig, at der ikke var ild i taget.