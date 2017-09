Brand er nu under kontrol

Der er søndag aften udbrudt brand i en glasfiberbygning i Høje Taastrup, og der udvikles en kraftig røg, som kan ses over store dele af Vestegnen. Der er meldinger om, at branden kan ses så langt væk som både i Ishøj og Hundige.

Det er det tidligere TDC testcenter på arealet ved Postgade og Blekinge Boulevard, der er ild i. Det er endnu uklart, hvad der er årsag til branden og til den kraftige røgudvikling. Det er som om, at ilden bliver mere agressiv, når der hældes vand på, og at det giver kraftig røg. Myndighederne har lige nu svært ved at danne sig et overblik over, hvad der er i den nederste del af bygningen.