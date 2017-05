En 44-årig mand er her i Retten i Glostrup blevet dømt for ikke at gøre nok for, at de to børn han selv har bortført, kommer hjem til deres mor. Foto: Bjørn Armbjørn

Bortførte sine børn: Dømt for ikke at gøre nok for at få dem hjem

Vestegnen - 10. maj 2017 Af Peter Erlitz

To børn på nu to år og fem år har ikke set deres mor siden den 29. september sidste år i en tragisk sag mellem to forældre. Børnenes far er, både i Retten i Glostrup og i Østre Landsret, blevet dømt skyldig i at have bortført børnene til sin familie i Cameroun. Det fik han en straf på halvandet års fængsel for.

Nu har den 44-årige mand fået en ny dom. Denne gang for ikke have at have gjort nok for at få børnene tilbage til deres mor i Danmark - en fortsat børnebortførelse. I Retten i Glostrup blev han idømt to års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt. Den 44-årige mand nægtede sig skyldig og ankede dommen på stedet. Retten i Glostrup bestemte dog, at han fortsat skal være fængslet.

De to børns forældre, der begge kommer fra Cameroun, slog sig ned på Vestegnen for at bo og arbejde. Indtil de blev skilt i 2015, havde de været gift i fem år, og fik altså de to børn sammen. Faren fik bolig i Taastrup og moren i Albertslund.

Den 30. september 2015 skulle statsforvaltningen behandle en sag om forældremyndighed. Den nu 44-årige mand hentede dagen inden de to børn i børneinstitutionen i Albertslund, og fløj derefter til Cameroun. Selv om myndighederne herhjemme allerede samme aften tildelte moren den fulde forældremyndighed, lykkedes det netop ikke at få tilbageholdt manden og de to børn i den lufthavn, hvor de mellemlandede.

I december 2015 tog den 42-årige mand tilbage til Danmark - uden de to børn - og så snart han satte fødderne på dansk grund blev anholdt og varetægtsfængslet.

Både Retten i Glostrup og efterfølgende Østre Landsret kendte den 44-årige mand skyldig i at have bortført børnene.

Nu var han så dømt for ikke at gøre nok for at få børnene hjem og genforenet med deres mor. En tiltale, som kan komme på tale igen, hvis ikke den 44-årige mand aktivt handler for at få børnene til Danmark.

For myndighederne har det hele tiden haft førsteprioritet at få børnene tilbage til deres mor.