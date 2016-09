Se billedserie Den nye supercykelsto indvies i Hvidovre på torsdag den 15. september.

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester på cykelstien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester på cykelstien

Vestegnen - 14. september 2016 kl. 07:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er chance for at møde Hvidovres borgmester på den nye supercykelsti Ishøjruten. Hun ser selv frem til at cykle på supercykelstien, der indvies i Hvidovre torsdag den 15. september.

Ishøj og Vallensbæk har markeret åbningen af den nye supercykelsti, og torsdag 15. september er det Hvidovres tur. Det sker ved en event fra kl. 15-17 ved Friheden Station.

Fem kommuner forbindes af den nye supercykelsti, der løber gennem Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og København.

Supercykelstien skal gøre det lettere og mere trygt at pendle på to hjul frem for fire. Ishøjruten, der går igennem Hvidovre på 4,8 kilometer af Gammel Køge Landevej, har blandt andet fået ny belægning, fodhvilere, cykelbarometer og forbedringer i udvalgte kryds og ved udvalgte busstop for at skabe øget sikkerhed mellem cyklister og buspassagerer. Derudover har ruten fået tydelig skiltning og afmærkning langs hele strækningen og er dermed et sundt alternativt til bil og offentlig transport.

Hvidovres borgmester Helle Adelborg ser frem til, at den nye supercykelsti bliver taget i brug af kommunens borgere.

»Med supercykelstien Ishøjruten bliver det lettere og mere sikkert at vælge cyklen. Jeg ser selv frem til at cykle på den nye supercykelsti og håber at møde mange af Hvidovres borgere på den nye cykelsti,« siger Helle Adelborg.

Hun deltager selv i eventen ved Friheden Station. Her kan man blandt andet få et cykeltjek og en snak med borgmesteren og samtidig også deltage i en konkurrence, hvor man kan vinde en el-cykel.

De sidste indvielsesevents er i Brøndby 25. september. Det sker ved i samarbejde med Brøndby IF at give gratis billetter til kampen mod OB til både børn og voksne, der cykler til stadion.

Det med bare at hoppe i sadlen sammen med venner eller familie. Dem der møder op med cykel ved indgang syd og nord får gratis adgang til kampen. Mens alle der er cyklet til stadion nyder kampen, har Supercykelstierne sat en cykelsmed til at give de parkerede cykler et hurtigt cykeltjek. Supercykelstierne opstiller en bemandet pavillon med information om supercykelstierne og mulighed for dialog med folkene bag.

Der er mere information på www.supercykelstier.dk