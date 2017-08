Borgmester om S-tog: Plads til forbedring

Solrød Kommune og borgmester Niels Hörup vil fortsat agere som borgernes ambassadør, når det handler om S-togs driften på Køge Bugt Banen.

Vestegnen - 31. august 2017 kl. 13:40

Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune, kan efter et møde med DSB om den ringe togdrift på Køge Bugt Banen konstatere, at borgernes frustrationer bliver taget seriøst, men at der fortsat er plads til forbedring.

Forsinkede tog, for korte tog og tog, der helt udebliver. Det var samtaleemnet, da borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup, tirsdag 29. august mødtes med adm. direktør, Flemming Jensen, og en stor del af ledelsen i DSB samt ledende embedsmænd fra Banedanmark.

»Mit altoverskyggende budskab til DSB under mødet var, at 'det må kunne gøres bedre'. Vi havde god og konstruktiv dialog, hvor borgernes frustrationer blev taget seriøst, og det oplever jeg som værende meget positiv. Samtidig glæde jeg mig over, at DSB fremviste dokumentation for, at kundepunktligheden generelt er blevet bedre. Dog vil jeg i samme åndedræt konstatere, at der absolut fortsat er plads til forbedringer,« siger Niels Hörup.

Togdriften på Køge Bugt linjen er ikke en kommunal opgave, da området hører under staten og ansvaret for togdriften ligger hos dels DSB og dels Banedanmark. Alligevel vil Solrød Kommune og borgmester Niels Hörup fortsat agere som borgernes ambassadør, når det gælder udfordringerne på Køge Bugt Banen.

»Jeg er i denne sag blot en budbringer for borgerne, og det vil jeg fortsætte med at være. Vi vil fortsat være i tæt dialog med DSB og følge udviklingen på Køge Bugt Banen nøje. Det er slet og ret urimeligt, at vores borgere oplever så ustabil en togdrift og samfundsøkonomisk er det langt fra bæredygtigt,« siger Niels Hörup.

Allerede nu har parterne planlagt at mødes i starten af det nye år for at følge op på udviklingen af togdriften på Køge Bugt Banen.